Сеул, 9 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Четвёртая волна пандемии коронавируса, замедляющая восстановление потребительской активности, может привести к росту неопределённости в экономике Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отчёт Корейского института развития (KDI).

Kenny J Lee Южная Корея

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В документе, опубликованном 8 августа, отмечается, что жёсткие антиковидные меры могут замедлить восстановление спроса в сфере личных услуг.

Экспорт товаров из страны, на который «приходится половина экономики», вырос в июле на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако потребительские настроения в Южной Корее ухудшились из-за вспышки коронавирусной инфекции.

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