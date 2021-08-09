Иркутск, 9 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 4066 человек, причём 96 из них добавили в сводку за выходные дни (7−8 августа 2021 года). Таковы данные оперативного штаба на 9 августа 2021 года.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 89 408 человек (+1186 за выходные дни). Госпитализированы 4216 (-49 за выходные дни). Выздоровели 76 150 пациентов (+684 за выходные дни).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 394 пациента (+6 за выходные дни) погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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