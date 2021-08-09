Белгород, 9 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Бесплатное горячее двухразовое питание будут получать все без исключения дети-инвалиды с 1 сентября в школах Белгородской области, сообщает 9 августа пресс-служба правительства региона.

Prokuror-kaluga.ru В школьной столовой

Средства на организацию питания выделены муниципалитетам из областного бюджета. Ранее бесплатное горячее двухразовое питание в школах получали только дети с ограниченными возможностями здоровья.

В школах области обучается 2893 ребёнка-инвалида, из которых только 1715 детей имеют статус ОВЗ.