Президент РФ Владимир Путин 9 августа проведёт встречу с членами параолимпийской сборной России и примет участие в конференции в рамках Совбеза ООН.

Встреча со спортсменами пройдёт в режиме видеосвязи. Сейчас члены параолимпийской команды России проходят финальную подготовку к предстоящим XVI Параолимпийским летним играм, которые пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Также 9 августа Владимир Путин по видеосвязи примет участие в конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества».

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.