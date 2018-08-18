Путин напутствовал российских параолимпийцев
Россия будет болеть за параолимпийскую сборную на Параолимпийских летних играх в Токио и следить за выступлениями российских спортсменов. Об этом сегодня, 9 августа, в ходе встречи с членами параолимпийской сборной страны, которая прошла в формате видеоконференции, заявил президент России Владимир Путин.
Путин анонсировал встречу с олимпийцами и параолимпийцами
После завершения Олимпиады и Паралимпиады в 2021 году президент России проведёт встречу с российскими спортсменами, принявшими участие в этих мероприятиях. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с паралимпийской сборной РФ.
Путин — параолимпийцам: «От всего сердца желаю вам удачи!»
После Игр в Токио Путин намерен лично встретиться с российскими олимпийцами и параолимпийцами.
Путин назвал «убедительное доказательство вмешательства политики в спорт»
Проходящие финальную подготовку к предстоящим токийским играм российские спортсмены вновь получат возможность предъявить своё уникальное спортивное мастерство на соревнованиях. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с параолимпийской сборной РФ.
Виктория Бойкова: «В Токио мы готовы достойно представить Россию».
Спортсменка Виктория Бойкова: «Параолимпийские игры — один их самых ответственных моментов в жизни для каждого из нас».
Павел Рожков: «Наша команда готова достойно представлять нашу страну на Параолимпийских играх».
Спортсмен Андрей Вдовин: «Наша сборная готова к этим Играм так, как никогда ранее».
Российские параолимпийцы: «Мы страну не подведём».
Российские параолимпийцы поблагодарили своих болельщиков: «Мы всегда и везде чувствуем вашу поддержку».
Российские параолимпийцы: «Мы к выступлению в Токио готовы».
XVI Параолимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Для участия в них отобрались более 200 российских спортсменов, которые выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).
В настоящее время российские параолимпийцы проходят финальную подготовку к предстоящим токийским Играм на тренировочных базах в разных регионах РФ.
Путин — параолимпийцам: «Нет сомнений, что у всех вас — самый боевой настрой».
Путин: «Российские параолимпийцы на протяжении многих лет добиваются выдающихся побед на самых крупных соревнованиях».
Президент РФ Владимир Путин начал встречу с параолимпийцами.