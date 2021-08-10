Президент РФ Владимир Путин 9 августа провёл встречу с членами параолимпийской сборной России и принял участие в конференции в рамках Совбеза ООН. Встреча со спортсменами прошла в режиме видеосвязи. Сейчас члены параолимпийской команды России проходят финальную подготовку к предстоящим XVI Параолимпийским летним играм, которые пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Также 9 августа Владимир Путин по видеосвязи принял участие в конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества». Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

13:41 09.08.2021 Президент РФ Владимир Путин начал встречу с параолимпийцами.

13:43 09.08.2021 Путин: «Российские параолимпийцы на протяжении многих лет добиваются выдающихся побед на самых крупных соревнованиях».

13:45 09.08.2021 Путин — параолимпийцам: «Нет сомнений, что у всех вас — самый боевой настрой».

13:45 09.08.2021 В настоящее время российские параолимпийцы проходят финальную подготовку к предстоящим токийским Играм на тренировочных базах в разных регионах РФ.

13:46 09.08.2021 XVI Параолимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Для участия в них отобрались более 200 российских спортсменов, которые выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).

13:47 09.08.2021 Российские параолимпийцы: «Мы к выступлению в Токио готовы».

13:48 09.08.2021 Российские параолимпийцы поблагодарили своих болельщиков: «Мы всегда и везде чувствуем вашу поддержку».

13:48 09.08.2021 Президент России Владимир Путин на встрече с членами параолимпийской сборной России. Цитата из видео. kremlin.ru

13:49 09.08.2021 Российские параолимпийцы: «Мы страну не подведём».

13:51 09.08.2021 Спортсмен Андрей Вдовин: «Наша сборная готова к этим Играм так, как никогда ранее».

13:52 09.08.2021 Павел Рожков: «Наша команда готова достойно представлять нашу страну на Параолимпийских играх».

13:54 09.08.2021 Спортсменка Виктория Бойкова: «Параолимпийские игры — один их самых ответственных моментов в жизни для каждого из нас».

13:54 09.08.2021 Виктория Бойкова: «В Токио мы готовы достойно представить Россию».

13:55 09.08.2021 Проходящие финальную подготовку к предстоящим токийским играм российские спортсмены вновь получат возможность предъявить своё уникальное спортивное мастерство на соревнованиях. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с параолимпийской сборной РФ. Подробности в материале: Путин назвал «убедительное доказательство вмешательства политики в спорт»

13:55 09.08.2021 После Игр в Токио Путин намерен лично встретиться с российскими олимпийцами и параолимпийцами.

13:58 09.08.2021 Путин — параолимпийцам: «От всего сердца желаю вам удачи!»

14:03 09.08.2021 Российские параолимпийцы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Цитата из видео. kremlin.ru

14:08 09.08.2021 После завершения Олимпиады и Параолимпиады в 2021 году президент России проведёт встречу с российскими спортсменами, принявшими участие в этих мероприятиях. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с параолимпийской сборной РФ. Читайте подробнее: Путин анонсировал встречу с олимпийцами и параолимпийцами

14:10 09.08.2021 Россия будет болеть за параолимпийскую сборную на Параолимпийских летних играх в Токио и следить за выступлениями российских спортсменов. Об этом сегодня, 9 августа, в ходе встречи с членами параолимпийской сборной страны, которая прошла в формате видеоконференции, заявил президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин напутствовал российских параолимпийцев

14:24 09.08.2021 Подготовка параолимпийцев к Играм требует особого внимания и очень тонкой работы. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с параолимпийской сборной РФ. Читайте также: «Всё внимание сосредоточено на вас» — Путин обратился к параолимпийцам

14:40 09.08.2021 Встреча президента РФ Владимира Путина с членами параолимпийской сборной России. Цитата из видео. kremlin.ru.

14:47 09.08.2021 Путин: «Российские атлеты после затянувшегося вынужденного перерыва вновь предъявят своё уникальное спортивное мастерство на главном для вас соревновании — Параолимпиаде».

14:57 09.08.2021 «Все мы помним о несправедливом отстранении команды России от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, о горечи в связи с совершенно абсурдным решением приостановить членство Параолимпийского комитета России в Международном комитете. Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт. К счастью, ситуация меняется, и старт Игр в Токио все мы — и болельщики, и сами атлеты — ожидаем с особым волнением», — отметил Владимир Путин на встрече с параолимпийцами.

15:51 09.08.2021 Президент России Владимир Путин. kremlin.ru

15:59 09.08.2021 Мировому сообществу необходимо наладить взаимодействие для того, чтобы моря и океаны не использовались в криминальных целях. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на конференции СБ ООН по морской безопасности. Читайте подробнее: Путин оценил угрозы на международных морских путях

16:06 09.08.2021 Координация деятельности для того, чтобы не допустить транснациональной преступности на морских путях, должна осуществляться под эгидой ООН. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на конференции СБ ООН по морской безопасности. Об этом: Безопасность морских путей будет обеспечена под эгидой ООН — Путин

16:14 09.08.2021 Россия неукоснительно придерживается соблюдения всех ключевых норм международного права. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на конференции СБ ООН по морской безопасности. Подробности в материале: Путин назвал главные принципы сотрудничества при освоении морей и океанов

16:23 09.08.2021 Многим странам трудно самостоятельно давать отпор транснациональным синдикатам преступников. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на конференции СБ ООН по морской безопасности. Об этом: Путин призвал делиться методами борьбы с морскими пиратами

16:28 09.08.2021 В ООН имело бы смысл создать отдельную структуру, специализирующуюся на вопросах борьбы с морской преступностью. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на конференции СБ ООН по морской безопасности. Подробности в материале: Путин предложил создать спецструктуру ООН по борьбе с морской преступностью

16:37 09.08.2021 Россия привержена общим задачам борьбы с преступностью на море. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на конференции СБ ООН по морской безопасности. Читайте подробнее: Россия готова помогать другим странам в борьбе с морскими пиратами — Путин

17:28 09.08.2021 Совбез ООН [(cc) Neptuul]

19:02 09.08.2021 Российские параолимпийцы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Цитата из видео. kremlin.ru

20:48 09.08.2021 Российские параолимпийцы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Цитата из видео. kremlin.ru.

21:42 09.08.2021 Госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции СБ ООН по морской безопасности. Цитата из трансляции

23:12 09.08.2021 Президент РФ Владимир Путин на конференции СБ ООН по морской безопасности. kremlin.ru

07:00 Встреча президента РФ Владимира Путина с членами параолимпийской сборной России. Цитата из видео. kremlin.ru.

08:08 Президент России Владимир Путин выступил за создание в ООН структуры, которая занималась бы борьбой с пиратством и морской безопасностью. Об этом он заявил в ходе видеоконференции по проблеме безопасности на море, организованной в Совбезе ООН по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди. Из пятерки постоянных членов Совбеза Путин был единственным главой государства, принявшим участие. Он подчеркнул позицию России по поводу «неукоснительного соблюдения» принципов международного права. Одной из проблем, которой президент уделил внимание, была морская преступность и пиратство.

08:14 Напомним, 9 августа глава Российского государства в режиме видеоконференции принял участие в дебатах высокого уровня в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций по теме «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества».

08:30 Мероприятие состоялось по инициативе Нарендры Моди, премьер-министра Индии, председательствующей в Совете Безопасности ООН в августе 2021 года.

09:21 Путин: «Моря и океаны всегда соединяли людей и цивилизации. К сожалению, и угроз на морских путях также немало. И потому столь важно, что мы сегодня рассматриваем содержательные, практические вопросы, связанные с борьбой против «пиратства XXI века», имея в виду наладить более эффективное противодействие транснациональной преступности и не допустить использования морей и океанов в криминальных целях».

09:35 «Не раз говорил и сейчас, обращаясь к членам Совета Безопасности, хотел бы ещё раз подчеркнуть, что Россия выступает за неукоснительное соблюдение ключевых норм и принципов международного права, зафиксированных в Уставе ООН, таких как уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров посредством диалога», — Путин.

09:36 Встреча президента РФ Владимира Путина с членами параолимпийской сборной России. Цитата из видео. kremlin.ru.

09:43 «Надеюсь, что со мной согласятся участники наших дебатов в том, что ооновские принципы обязательны для применения и в сфере мирного и ответственного использования морских пространств, их природных ресурсов, защиты морской среды, устойчивой экономической деятельности на огромной водной части нашей планеты», — сказал президент России Владимир Путин.

09:54 «Как одна из ведущих морских держав Россия многое делает для сохранения и укрепления международного правопорядка в области морской безопасности. Наша страна активно участвует в работе по всему комплексу этих вопросов — как в ООН, так и в рамках многочисленных региональных форматов, в том числе по линии Контактной группы по пиратству у берегов Сомали, Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности и восточноазиатских саммитов», — сказал президент России Владимир Путин.

10:16 Путин: «Россия также заинтересована в том, чтобы выстраивать продуктивное взаимодействие с Ассоциацией регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана, Комиссией Индийского океана».

10:29 «И конечно же, мы стремимся содействовать обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, в Атлантике — в акватории Гвинейского залива, где участились случаи морского разбоя, сопровождающиеся захватом заложников», — Путин.

10:52 Специфика ситуации в том, что некоторым странам действительно трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам — Путин.

11:27 Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооружённых контингентов всех заинтересованных государств — Путин.

11:27 Конференция СБ ООН по морской безопасности. Цитата из видео. kremlin.ru.

11:34 Россия готова делиться имеющимся у нас опытом антитеррористических операций, профилактики и предупреждения преступности, выявления и нейтрализации бандформирований, в том числе и на морских пространствах — Путин.

12:00 На наш взгляд, было бы полезно на регулярной основе осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооружённому разбою и другой криминальной активности на море — Путин.

12:21 В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах — Путин.

12:30 При этом такая структура опиралась бы на поддержку государств — членов ООН и активно привлекала бы к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес. Надеемся, что наши партнёры конструктивно рассмотрят российское предложение — Путин.

13:01 В заключение хотел бы подтвердить, что Российская Федерация привержена общим задачам борьбы с преступностью на море во всех её формах и проявлениях. Мы готовы и дальше содействовать развитию равноправного международного взаимодействия по данной тематике — Путин.

13:12 Встреча президента РФ Владимира Путина с членами паралимпийской сборной России. Цитата из видео. kremlin.ru.

15:02 Встреча президента РФ Владимира Путина с членами паралимпийской сборной России. Цитата из видео. kremlin.ru