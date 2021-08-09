Архангельск, 9 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Рост зарплат в Архангельской области «съедает» инфляция. Об этом говорят сведения, опубликованные на официальном сайте Архстата.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

«К началу лета средняя начисленная зарплата в Архангельской области составила почти 58 тысяч рублей. За год ее размер увеличился на 6%. При этом в реальном исчислении (с учетом индекса потребительских цен) она увеличилась на 0,8%)», — говорится на сайте ведомства.

Выросли за год и просроченные долги по зарплате.

«По состоянию на 1 июля 2021 года, общая сумма задолженности увеличилась по сравнению с 1 июля 2020 года на 19% и составила 61,8 млн рублей», — уточнили в Архстате.

Как сообщало ИА REGNUM, в России самое большое неравенство заработной платы отмечено в Москве и Санкт-Петербурге.