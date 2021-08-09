Красногорск, 9 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. До начала учебного в Подмосковье будет оказана помощь педагогам. Об этом 9 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Колонна учителей

О каких именно мерах поддержки идет речь, глава региона не уточнил.

«Мы находимся накануне начала учебного года. Мы проведем еще ряд мероприятий с педагогами, учителями, которых и поблагодарим, и поддержим перед началом нового учебного года», — сказал Воробьев.