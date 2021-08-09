Саратов, 9 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Саратовская область по итогам первого полугодия занимает шестое место в Приволжском федеральном округе по числу преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Рост в регионе составил порядка 7%, по округу — +11%, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Киберпреступность

Больше половины (55%) приходится на тяжкие и особо тяжкие преступления. Три преступления из четырых совершается путем кражи либо мошенничества, каждое девятое — с целью незаконного распространения наркотических средств. Число преступлений, совершенных с использованием интернета возросло на 17%. Количество преступных деяний с использованием компьютерной техники сократилось на 3%, на 8% — с применением средств мобильной связи.

Жителям, в связи с возросшим спросом на покупки в интернете, рекомендуют пользоваться только официальными и проверенными сайтами.

Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечен рост числа преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий. Так, за последние полгода этот показатель вырос на 20,3% и составил 271,1 тыс. преступлений. Из них к категориям тяжких и особо тяжких относятся 154,8 тысяч преступлений. С использованием Интернета совершается две трети таких преступлений (182,7 тыс.), а с помощью технологий мобильной связи — более трети (108,9 тыс.).

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