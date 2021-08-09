Минск, , 12:42 — REGNUM Для интеграции России и Белоруссии нет необходимости в формальном объединении двух стран в одно государство. Об этом 9 августа в ходе «Большого разговора с президентом» журналистам заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии Александ Лукашенко President.gov.by

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По мнению белорусского лидера, «России не нужна ещё одна головная боль».

«Люди очень ценят то, что спустя много веков мы стали суверенными и независимыми. И когда я слышу вот эти намеки «в состав России» и прочее, вот — головой Путина думаю, что: ещё одна головная боль нужна России? Нет», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что президент России «именно так это и понимает».

«Мир изменился. Развивать промышленную, экономическую интеграцию — не надо никого брать и включать в состав. Особенно государство, которое не по своей вине и не своей воле стало суверенным и независимым», — пояснил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления о том, что Россия якобы «поглотила» Белоруссию. По его словам, оппозиционерам в Белоруссии сегодня «хочется нас толкнуть на этот путь», поэтому властям республики надо «не допускать ошибок».

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Белорусский лидер подчеркнул, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным «даже речи не шло» о слиянии двух государств, только об интеграции.

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