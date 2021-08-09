Лукашенко высказался о вхождении Белоруссии в состав России
Минск, 9 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Для интеграции России и Белоруссии нет необходимости в формальном объединении двух стран в одно государство. Об этом 9 августа в ходе «Большого разговора с президентом» журналистам заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
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По мнению белорусского лидера, «России не нужна ещё одна головная боль».
Он добавил, что президент России «именно так это и понимает».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления о том, что Россия якобы «поглотила» Белоруссию. По его словам, оппозиционерам в Белоруссии сегодня «хочется нас толкнуть на этот путь», поэтому властям республики надо «не допускать ошибок».
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Белорусский лидер подчеркнул, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным «даже речи не шло» о слиянии двух государств, только об интеграции.