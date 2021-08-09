Красногорск, 9 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Специальные зоны, в которых запрещено возводить новые объекты, выбраны в Подмосковье. Об этом 9 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Алексей Лазарев В парке

Речь идет о зонах отдыха в парках и скверах, уточнил глава региона.

«Мы провели большую работу. Определили 2,7 тыс. зеленых зон, где строительства не должно быть ни при каких обстоятельства, чтобы люди могли там отдыхать и их там ничего не беспокоило», — сказал Воробьев.