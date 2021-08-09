Москва, 9 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В РФ нужны новые вложения для обеспечения безопасности в учебных заведениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил общественный омбудсмен в сфере образования, член ФПС «Партии роста» Амет Володарский.

Admoblkaluga.ru В школу

«Нужно возобновить субсидии, направленные на закупку средств профилактики COVID-19, — сказал он. — Ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекции остаётся напряжённой, при этом 1 сентября уже не за горами, и образовательный процесс нужно запускать. В прошлом году такая субсидия помогла обеспечить высокий уровень эпидемиологической безопасности в детских образовательных учреждениях. Однако все средства с прошлого года уже израсходованы, требуются новые вложения. Выделив средства на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в садах, школах и вузах, государство поддержит образовательные организации и значительно усилит профилактику коронавируса по всей стране».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российским учителям нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью.