Белгород, 9 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Свыше 130 новых станций сотовой связи построят до конца 2021 года в Белгородской области. Благодаря им качественную связь получат даже малые населённые пункты, сообщили ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе правительства региона.

Вышка сотовой связи

К концу октября 2021 года в Белгородской области построят 62 базовых станции, к концу ноября — 41, затем планируют ввести в эксплуатацию ещё 28 сотовых станций.

«Первоочередная задача, которая ставилась, — это обеспечение сотовой связью населённых пунктов до 500 человек, сейчас — до 100 жителей. Еженедельно будем вводить по 4−6 станций», — сказал врио губернатора Вячеслав Гладков.

Качественную связь получат более 55 тысяч жителей.