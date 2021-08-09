Амстердам, 9 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Нидерландское тюнинг-ателье Heritage Customs создало свою версию вседорожника Land Rover 90 V8, выпущенного в 1985 году. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Heritage Customs Рестомод Land Rover Defender

Рестомод (смесь реставрации и модификации) выделяется необычной отделкой салона и кастомными деталями из каталога ателье.

При этом авто не подверглось глубокой реставрации. Специалисты ателье окрасили Land Rover в изготовленный на заказ матовый «металлик» Moon Dust. Также автомобиль укомплектован новым передним бампером, стильными колёсами и светодиодными передними и задними фонарями.

Салон рестомода обтянут кожей и стеганной алькантарой. Пол машины покрыт панелями из «опаленного» дуба.

Самый дешёвый рестомода от Heritage Customs стоит 50 тыс. евро (порядка 4,3 млн рублей).

Ранее компания Bowler представила вседорожник Defender, специально созданный для участия в гоночной серии Bowler Defender Challenge в 2022 году. Разработано авто на базе трехдверного Land Rover Defender 90 с бензиновым турбомотором объёмом два литра и мощностью 300 л. с.

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