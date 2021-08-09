Ереван, , 12:39 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась 9 августа встретился в Ереване с и. о. министра иностранных дел Армении Арменом Григоряном и обсудил с ним ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что Григорян рассказал генсеку ОДКБ о развитии ситуации после того, как подразделения ВС Азербайджана в мае проникли на армянскую территорию и стали её удерживать. Также стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

«На встрече был затронут нагорно-карабахский конфликт, подчеркнута необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 12 мая на армяно-азербайджанской границе обострилась обстановка, когда подразделения ВС Азербайджана вошли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстреле позиций.

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