Москва, , 12:35 — REGNUM Совет Думы принял решение подготовить обращение на имя председателя Жогорку Кенеша Киргизии взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Дал соответствующее поручение профильному комитету», — отметил Володин в ТГ-канале.

Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны, подчеркнул парламентарий.

«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе — в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», — предупредил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил о единодушном осуждении ситуации в отношении русскоязычных в Киргизии.

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