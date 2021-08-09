Вашингтон, , 12:35 — REGNUM «Довольно мерзкой» вечеринку по случаю 60-летнего юбилея бывшего президента США Барака Обамы назвал ведущая подкаста Useful Idiots и комик Кэти Халпер, об этом сообщает The Hill.

«Я думаю, что несколько вопиющим в этой вечеринке было то, сколько денег он на нее, на такое роскошное мероприятие, потратил. Этот поступок кажется особенно отвратительным с учетом того, как сильно страдает эта страна», — подчеркнула Халпер.

После недовольства общественности бывший глава Белого дома сократил число участников празднования своего 60-ого дня рождения.

Организаторы заявили, что гости должны были предъявить доказательство отрицательного результата теста на COVID-19 для участия в мероприятии на открытом воздухе, а назначенный координатор по коронавирусу обеспечил бы выполнение всех рекомендаций Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), штата и местных властей. власти следовали.

Халпер добавила, что левые проявляют некоторое лицемерие, когда дело касается следования рекомендациям CDC и чрезмерных расходов на личные торжества.

«Есть двойственность представлений, в рамках которых демократов ведут себя ответственно в условиях пандемии, а республиканцы проявляют безответственность. Однако все немного сложнее», — указала она, утверждая, что многие в Демократической партии считают Обаму и его наследие неприкосновенными.

«Обама, по их мнению, никогда не делал ничего плохого. Они никогда не упоминают программу использования беспилотников для нанесения воздушных ударов, слежку, спасение Уолл-стрит за счет Мэйн-стрит — все это не имеет значения. Он может делать из себя эту возвышенную, святую фигуру, потому что он не [бывший президент] Трамп», — добавила она.