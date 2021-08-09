В Ульяновской области умерли ещё 17 пациентов с коронавирусом
Ульяновск, 9 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлено ещё 272 носителя коронавируса, также зафиксированы очередные смертельные исходы. Такие обновлённые сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»
По данным на 9 августа, начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлен 68 031 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 272.
Победили болезнь 63 117 человек, из них за последние сутки выздоровел 181 пациент.
Также подтверждены новые летальные исходы: в Ульяновской области умерли ещё 17 пациентов с коронавирусом — всего с начала пандемии скончались 2062 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, ульяновские парламентарии минздраву разработать региональную программу постковидной реабилитации, уделив особое внимание сельской местности.