Ульяновск, 9 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлено ещё 272 носителя коронавируса, также зафиксированы очередные смертельные исходы. Такие обновлённые сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Скриншот с сайта оперативного штаба России

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По данным на 9 августа, начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлен 68 031 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 272.

Победили болезнь 63 117 человек, из них за последние сутки выздоровел 181 пациент.

Также подтверждены новые летальные исходы: в Ульяновской области умерли ещё 17 пациентов с коронавирусом — всего с начала пандемии скончались 2062 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ульяновские парламентарии минздраву разработать региональную программу постковидной реабилитации, уделив особое внимание сельской местности.