* запрещённая в России организация

Стокгольм, , 12:44 — REGNUM Если «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возьмет под свой контроль значительные территории Афганистана, часть финансовой помощи Швеции по линии Шведского международного агентства сотрудничества для развития (SIDA) может быть заблокирована, чтобы средства не попали в руки террористов. Об этом 8 августа написала газета Dagens Nyheter.

Афганистан

В прошлом году Швеция выделила Афганистану около одного миллиарда крон (порядка 9 миллиардов рублей). В апреле текущего года правительство страны решило сохранить объем выделяемых средств на том же уровне. С 2013 года Афганистан является крупнейшей страной-получателем помощи в целях развития со стороны Швеции.

В интервью газете глава департамента SIDA по делам Азии и Ближнего Востока Йоран Холмквист отметил, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватят существенную часть Афганистана, то международная помощь может быть свернута.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.