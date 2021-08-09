Красноярск, , 12:32 — REGNUM Анатолий Цыкалов уходит в отставку с поста заместителя председателя правительства Красноярского края.

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Как сообщили ИА REGNUM 9 августа в краевом правительстве, Цыкалов решил уйти с указанной должности по собственному желанию.

Согласно указу губернатора края Александра Усса, заместителю председателя правительства региона Анатолию Цыкалову предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск с 9 августа по 29 сентября с последующим освобождением от замещаемой должности.

Напомним, Анатолий Цыкалов в 2011—2014 годах был министром экономики и регионального развития Красноярского края. С 17 октября 2014 года являлся министром промышленности, энергетики и торговли края. В декабре 2017 года Цыкалова назначили министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. С октября 2018 года он был зампредседателя краевого правительства.

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