Москва, 9 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Поддерживают идею о всеобщем тестировании на коронавирус треть жителей Москвы (32%), не поддерживают — 43%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Тестирование на COVID-19

В Москве чаще считают массовое тестирование на COVID-19 мужчины, чем женщины — 34% против 30% и горожане до 34 лет — 35% против 29% среди тех, кому больше 35 лет.

В Санкт-Петербурга одобряют проведение всеобщего тестирования 36% горожан, против — 40%. Больше сторонников среди мужчин, чем среди женщин — 38% против 34% и люди до 35 лет (38%).

Опрос проведен 3−5 августа 2021 года. Опрошены по 1600 респондентов в Москве и Санкт-Петербурге старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая приняли решение в экстренном порядке проверить всех жителей Уханя на COVID-19.

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