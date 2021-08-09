Красногорск, 9 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. На территории Подмосковья будут отремонтированы несколько автовокзалов. Об этом 9 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Mosoblvokzaly.ru Щелковский автовокзал

По его словам, в регионе запустят программу комплексного ремонта и реконструкции этих объектов транспортной инфраструктуры.

«Мы комплексно беремся за автовокзалы. До 1 сентября будут обновлены 14 из них. Обращаю внимание, что важно проинформировать людей, что конкретно мы хотим поменять, какие изменения будут в каждом городе. Также прошу продолжить обновление остановок», — сказал Воробьев.