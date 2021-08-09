Минск, , 12:30 — REGNUM «Нам даже много денег не надо для того, чтобы восстановить то, что было в Советском Союзе», — заявил 9 августа Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

В ходе санкционного противостояния с Западом союзные Россия и Белоруссии извлекут ошибки из прошлого и будут самодостаточными и независимыми государствами, уверен Лукашенко. При этом он отметил: «Просто надо избавиться от тех, кто мешает».

Также, по мнению Лукашенко, надо «выравнивать цены» на российские энергоносители. При этом официальный Минск желает покупать нефть и газ у третьих стран, а во взаимной торговле с Россией — по ценам российского внутреннего рынка, чтобы выровнять условия для предприятий двух частей Союзного государства.

«Мы равных цен хотим», — сообщил Лукашенко, комментируя проблему поставок российских углеводородов в Белоруссию.

Лукашенко также сообщил, что российские граждане скупают недвижимость в Белоруссии и отметил: «Русские в Белоруссии чувствуют себя лучше, чем в России».

Напомним, согласно данным белорусской официальной статистики, численность русских в Белоруссии за постсоветский период сократилась в разы без массовой эмиграции, войн, эпидемий и тому подобного. Минюст Белоруссии последовательно уничтожал русские НГО (например, Минское общество русской культуры «Русь») и препятствовал государственной регистрации новых, а без таковой деятельность общественных объединений в республике запрещена. Кроме того, в административном и уголовном порядке подверглись преследованиям активисты русского движения в Белоруссии («казус Денисенко», «казус Геращенко», «казус Кашо», белорусские «пророссийские журналисты («дело регнумовцев»).