Киев, 9 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Страны Запада должны признать, что Украина является одной из них, а не «восставшей провинцией русского мира». Об этом 9 августа заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Украина и ЕС

«Ключевой вопрос, который должно решить украинское государство в отношениях с Западом, прежде всего с НАТО и ЕС, простой и сложный одновременно — Запад должен признать, что Украина является частью Запада, что она не является восставшей провинцией русского мира, буферной зоной, срединным пространством между Западом и Россией», — сказал он.

Также Кулеба уточнил, что в случае принятия такого решения процесс интеграции Украины в ЕС и НАТО «очень сильно ускорится».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс (НАТО) похож на «двустороннее копание туннеля».