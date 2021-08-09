Чебоксары, 9 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено ещё 75 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Скриншот со страницы оперативного штаба России

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В Чувашии с начала пандемии официально подтверждено 29 972 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 75. Снижение подтверждённых случаев заражения снизилось за последние шесть суток.

Вылечились 27 285 человек, из них за последние сутки победили болезнь 63 пациента.

В то же время в Чувашии от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, умерли ещё десять пациентов. Таким образом, жертвами COVID-19 стали 1797 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, симптомы заболевания COVID-19 схожи с симптомами гриппа: наблюдается высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затруднённое дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота, диарея.