Жертвами коронавируса в Чувашии стали ещё десять человек
Чебоксары, 9 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено ещё 75 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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В Чувашии с начала пандемии официально подтверждено 29 972 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 75. Снижение подтверждённых случаев заражения снизилось за последние шесть суток.
Вылечились 27 285 человек, из них за последние сутки победили болезнь 63 пациента.
В то же время в Чувашии от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, умерли ещё десять пациентов. Таким образом, жертвами COVID-19 стали 1797 жителей республики.
Как сообщало ИА REGNUM, симптомы заболевания COVID-19 схожи с симптомами гриппа: наблюдается высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затруднённое дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота, диарея.