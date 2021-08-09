Красногорск, 9 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Около 500 новых автобусов планируется закупить в Подмосковье в 2021 году. Об этом 9 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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Глава региона отметил востребованность автобусных маршрутов в Подмосковье, добавив, что подвижной состав ежегодно обновляется.

«Наш парк составляет порядка 10 тыс. единиц. Каждый год его обновляем. В этом году порядка 500 новых автобусов запустим», — сказал Воробьев.