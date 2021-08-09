Кишинёв, , 12:24 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, представляя вместе с президентом республики Майей Санду коллективу министерства иностранных дел нового главу МИД страны Николая Попеску, заявила о важности прозападного курса Кишинёва. Об этом 9 августа сообщает агентство Infotag.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В условиях экстраординарных возможностей и беспрецедентной открытости со стороны внешних партнеров необходимо за четыре года поставить Молдову на необратимый путь европейской интеграции», — сказала Гаврилица.

Она также призвала сотрудников посольств и консульств Молдавии в разных странах быть «более открытыми» для молдавских граждан.

Стоит отметить, что Гаврилица ранее отметила, что Попеску является представителем молдавской диаспоры во Франции. Ранее Санду призналась, что у неё, кроме молдавского, есть и румынское гражданство.

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