Мурманск, 9 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Мурманской области на получение «арктического гектара» претендуют более тысячи человек. Об этом на оперативном заседании в правительстве региона сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнецова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Подано 1 052 заявления от желающих получить гектар в пользование. Пять договоров безвозмездного пользования гектарами уже оформлены, а 25 подготовлены к постановке на кадастровый учет», — сообщила замгубернатора.

Напомним, в Мурманской области программа «Дальневосточный гектар» в Арктической зоне России заработала с 1 августа 2021 года. Мурманские власти планируют отдать в безвозмездное пользование 731 га, что составляет 5,04% территории области.