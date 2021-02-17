Черкесск, 9 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии по состоянию на 9 августа проходят лечение в ковидных госпиталях 695 пациентов. Это почти на 50% больше, чем месяц назад, когда в стационарах оказывали помощь 475 больным с коронавирусом. Такие данные привел 9 августа региональный оперативный штаб.

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Всего в республике за последние сутки выявлено 56 новых носителей коронавирусной инфекции. За те же сутки выздоровел 21 пациент.

Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 22 901 человека. Сумели справиться с болезнью 20 850 из них. Не удалось спасти врачам 348 жителей региона, в том числе пятерых — за последний день. В августе 2021 года скончались всего 45 больных с COVID-19.