Минск, , 12:21 — REGNUM Запад уже не критикует Белоруссию за особый путь противодействия распространению коронавируса. Об этом 9 августа в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая перед своими сторонниками на мероприятии «Большой разговор с президентом».

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По словам Лукашенко, в Белоруссии борьба с пандемией заключалась в активном задействовании санаториев. Руководитель постсоветской республики рассказал об особенностях борьбы с COVID-19. «Лечение — это в основном таблетки, мало кому тут что капали», — сообщил он.

По его словам, на борьбу с пандемией в Белоруссии были выделены «немалые средства» и «два-четыре человека из сотни потом возвращались в больницы» из санаториев.

Напомним, в 2020 году Александр Лукашенко отрицал опасность распространявшегося коронавируса, называя происходящее «коронапсихозом». Он рекомендовал бороться с пандемией употреблением разбавленного спирта, вдыханием дыма от костра, работой в поле, посещением бани, занятием зимними видами спорта и тому подобным. Летом 2020 года Лукашенко на закрытом совещании с военными признался, что перенёс COVID-19 «на ногах».