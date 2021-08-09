Москва, , 12:20 — REGNUM На принятии мер в отношении главы Минприроды Александра Козлова настаивает депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

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«Предложил президенту РФ Владимиру Путину принять меры в отношении главы Минприроды Александра Козлова. Никто не снимает ответственности с местных властей, но мы знаем, где деньги и кто их распределяет. Министр, отвечающий за природу, у нас есть, а вот природы нет — сгорела», — сообщил Тумусов в соцсетях.

Он винит министра и министерство в бездействии.

«Число лесников в стране сокращено в 45 раз: было 450 тыс. — осталось 10 тыс. К каким еще последствиям этого могло привести?» — указал парламентарий.

Не применяются (не закупаются) современные технологии пожаротушения, забыты и советские, лесные пожары тушатся лопатами, возмущен он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожары в Якутии в 2021 году начались в первой половине июня. На сегодняшний день огнем уничтожено более 5 млн га тайги. Смог от пожаров достиг Свердловской области.

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