Москва, 9 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. По итогам первых пяти месяцев 2021 года средняя цена на новые премиальные машины в России составила 8 737 580 рублей. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

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Таким образом, автомобили премиального класса в РФ по этому показателю заняли первое место среди всех остальных машин, представленных на авторынке.

На втором месте в стране по величине средней стоимости оказались машины Е-сегмента (бизнес-класс). Автомобили этого класса стоили в среднем 3 205 596 рублей. Тройку лидеров рейтинга замыкают авто SUV-сегмента (кроссоверы и внедорожники). По итогам января — мая текущего года в России средняя цена на эти машины составляла 2 271 416 рублей.

Далее по списку идут: автомобили D-сегмента (класс легковых машин согласно классификации Европейской комиссии, класс «больших автомобилей») со средней ценой 2 095 339 рублей и бюджетные авто В-сегмента (небольшие автомобили, обычно в стиле хэтчбека) со средней стоимостью 1 002 403 рубля.

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» привёл результаты своих опросов. Выяснилось, что 81% жителей России ожидает рост цен на новые машины. 16% опрошенных считают, что стоимость на авто останется неизменной. А 3% уверены, что машины подешевеют.

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