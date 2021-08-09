Москва, 9 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Учитывая дефицит топлива в Европе, можно с уверенностью говорить о полной загрузке газопровода «Северный поток — 2», которому уже ничего не мешает войти в строй, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Павел Редин ИА Красная Весна «Газпром»

«Если зима окажется холодной цена в Европе за 1000 кубометров может дойти до $600−700. Запуск «Северного потока — 2» — мощный драйвер роста капитализации Газпрома, цена акций на конец 2021 года может достичь 400 руб., сейчас — 283 руб.

В запуск «Северного потока — 2» верили далеко не все, и классическое правило — покупай на ожиданиях, продавай на событии — здесь не работает.

В принципе это реализация старой идеи еще канцлера Шредера объединить немецкую и шире европейскую промышленную базу и российское сырье.

«Северный поток — 2» — очень важная победа России, которую Запад хотел изолировать. Россия остается ключевым игроком на европейском нефтяном и, прежде всего, газовом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, строительные работы на газопроводе «Северный поток — 2» находятся в конечной стадии, до их окончания остаются считаные недели, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

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