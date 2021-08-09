Барнаул, 9 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 9 августа 2021 года от коронавируса привились 525 514 человек (+ 17 536 за минувшие выходные дни — 7−8 августа 2021 года). Такие данные приводит оперштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Из них 112 832 жителя региона получили первую прививку (+6191 за минувшие выходные), и 412 167 человек (+ 11 343 за выходные) полностью привиты. Также известно, что 515 человек (+2 за выходные) прошли повторную вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Алтайский край получил уже 604 961 комплект вакцины.

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