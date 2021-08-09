Стокгольм, 9 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. На прошлой неделе Афины направили запрос в ЕС об оказании помощи в связи с непрекращающимися крупными лесными пожарами возле столицы. На призыв откликнулись, среди прочего, в Швеции. Сейчас два шведских самолета принимают активное участие в борьбе со стихией. Об этом 9 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Олег Кугаев Тушения пожаров

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«Ситуация очень серьезная, много очагов возгорания», — заявил в комментарии SVT представитель Агентства по гражданским чрезвычайным ситуациям Пер Веландия.

По данным ведомства, два воздушных судна прибыли в Грецию 6 августа и присоединились к тушению пожаров уже на следующий день, 7 августа. Шведский экипаж включает в себя трех пилотов, техника и связиста.

Сейчас два самолета задействованы на острове Эвбея.