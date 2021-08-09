Саратов, 9 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Саратовской области в преддверии 1 сентября социальные учреждения организовали сбор необходимых товаров и вещей для детей из малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает региональное министерство труда и соцзащиты.

Школьные принадлежности

В рамках ежегодной благотворительной акции «Тропинка к школе» в комплексных центрах соцобслуживания населения области и центрах социальной помощи семье и детям принимаются канцелярские принадлежности, школьные ранцы, одежда и другие необходимые вещи, которые будут переданы нуждающимся семьям к началу нового учебного года.

Помочь будущим школьникам и их родителям может любой желающий. По словам организаторов акции, такая поддержка очень важна тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе в рамках акции «Собери ребенка в школу» планируют оказать помощь по подготовке к новому учебному году 899 школьникам, из них 378 — первоклассники.

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