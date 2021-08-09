Стокгольм, 9 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Ежегодно от сезонной депрессии или сезонного аффективного расстройства (САР) страдает до десяти процентов населения Швеции. Но как это можно предотвратить? На этот вопрос журналисты шведского телеканала SVT попытались найти ответ, поговорив 8 августа с психологом Агнес Меллстранд, которая поделилась со зрителями своими советами на этот счет.

Депрессия

«На самом деле, у нас есть уникальные особенности при таких больших сезонных колебаниях в нехватке света, и, конечно есть люди, которые к этому чувствительны», — рассказала журналистам SVT исследователь в области сна и стресса Арне Лоуден.

По ее словам, разница между клинической и сезонной депрессией заключается в том, что симптомы в последнем случае появляются в одно и то же время каждый год.

«Вы можете обратиться к психологу, чтобы просто не допустить, чтобы это затянулось в длинную спираль депрессии. Также попробуйте составить план своего поведения и того, что происходит, когда вы начинаете входить в осенний сезон. Добавьте в свой план предупреждающие маркеры, то есть признаки того, что вы входите в депрессию, чтобы легче было вам увидеть, что вы можете сделать, что поможет вам оставаться на плаву», — посоветовала Лоуден.