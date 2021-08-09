Великий Новгород, 9 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Новгородской области за последние сутки лабораторным путём выявили 125 новых случаев коронавируса, что на один случай меньше, чем сутками ранее, сообщили 9 августа в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из общего числа новых носителей 40 приходятся на областной центр Великий Новгород, еще 28 инфицированных человек выявили в Боровичском районе. На третьем месте по новым случаям — Старорусский район (+14).

Общее число случаев коронавируса за время пандемии в регионе достигло 37 685 случаев. Выздоровели 35 019 человек, в том числе 88 — за минувшие сутки. Скончались от ковида 265 человек, за последние сутки зарегистрировано еще семь летальных исходов.