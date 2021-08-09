Минск, 9 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Переносить президентские выборы 2020 года в Белоруссии было бы непорядочно и незаконно, заявил 9 августа президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Белорусский лидер признал, что действительно не уделял внимания проведению предвыборной кампании, потому что «не это было в приоритете в то время — нужно было заниматься вопросами лечения людей от COVID-19.

«Я не самоустранился. У меня не было для этого времени. Мне нужно было защитить людей, спасти их», — цитирует его БелТА.

Лукашенко добавил, что Белоруссия в 2020 году, «в отличие от других государств, не закрыла границы, не ввела комендантский час, хотя этого требовали не просто политики из-за границы, а специалисты Всемирной организации здравоохранения, и тогда они были приглашены приехать и лично оценить обстановку».

Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста и беспорядки происходили в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что следствие получило неопровержимые доказательства причастности к подготовке государственного переворота в республике госструктур США.

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