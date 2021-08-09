Минск, , 12:14 — REGNUM «Нас просто кинули», — заявил 9 августа Александр Лукашенко по поводу обстоятельства создания белорусского «суверенного и независимого государства» в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

«В Советском Союзе две республики были не дотационными — Белорусия и Россия», — сообщил он.

«Мы были самой советской республикой. К нам не за что было предъявить претензий. Но так получилось, что мы вынуждены были строить своё государство», — поведал Лукашенко.

Тем самым, по его словам, было построено первое в истории суверенное и независимое белорусское государство, которым якобы довольно большинство жителей постсоветской республики. В итоге Белоруссия «не по своей вине и не по своей воле стала независимой».

Теперь же, сообщил Лукашенко, в России «интеграцию они понимают как вхождение Белоруссии в состав России», чем он недоволен. Пришлось официальному Минску затормозить строительство Союзного государства, сообщил руководитель постсоветской республики. Он также уверен, что против вхождения Белоруссии в состав России против и Владимир Путин.

«Головой Путина думаю — что, головная боль нужна России?», — озадачил он чиновников и пропагандистов, а также представителей российских СМИ на мероприятии «Большой разговор с президентом».

«Может быть, мы будем единым государством, может, Белоруссия будет в составе России, может, Россия будет в составе Белоруссии — кто его знает», — заметил Лукашенко.

Говоря о перспективах объединения с Россией, он сказал: «Любая интеграция без потери государственности и суверенитета».

В пространном ответе на вопрос представителя российского гостелеканала Лукашенко отметил также, что считает безумцами тех, кто полагает, будто бы президент Белоруссии может посетить Крым пролётом не через Украину, а через территорию России.

«Когда последний олигарх в России признает Крым российским и начнёт туда поставлять продукцию — за мной дело не заржавеет», — сказал Лукашенко.