Тель-Авив, Израиль, 9 ноября, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Израильские военные произвели новые авиаудары по военным объектам шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«В ответ на запуски, произведённые за последний день в направлении Израиля, истребители Армии обороны Израиля некоторое время назад нанесли удары по инфраструктуре террора в Ливане», — отметили в ЦАХАЛ.

Удары, по информации армии, пришлись по военным структурам и постам, в которых действовали «террористы», а также некоторым техническим средствам, использовавшимся для направления атак против Израиля.

Также военные израильтяне ударили по вооружённой группе в Ливане, действовавшей в районе израильского приграничного населённого пункта Биранит.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил «Хезболлу» от совершения роковой ошибки после того, как ливанское движение примет решение начать полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Политик заверил, что Израиль будет решительно реагировать на любую атаку со стороны Ливана, напомнив при этом про уничтожение многих целей и бойцов «Хезболлы» в ходе обменов ударами.

По данным агентства Reuters, боевики ливанской партии «Хезболла» 4 ноября нанесли удар по территории Израиля новой мощной ракетой, которую ещё никогда не применяли. Ракета поразила израильскую позицию по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш.