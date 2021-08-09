Белгород, 9 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Рейсовый автобус «Белгород-Саратов» попал в ДТП ночью 9 августа на федеральной трассе Р-22. Среди пострадавших — двое жителей Белгородской области, врио губернатора Вячеслав Гладков взял ситуацию на контроль, написал он на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По данным начальника департамента здравоохранения региона, пострадавшие белгородцы осмотрены и отпущены на амбулаторное лечение, их здоровью и жизни ничего не угрожает. Департаменту здравоохранения и совету безопасности Белгородской области поручено выйти на связь с министерством здравоохранения Саратовской области.

«Необходимо составить список всех пострадавших белгородцев, понять их состояние и обязательно довести информацию до родственников. Возможно, от нас требуется помощь. Если кто-то из родственников захочет добраться до своих родных в Саратовскую область, мы также должны помочь», — подчеркнул врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус опрокинулся возле Калининска, в салоне находились 22 человека, из них два водителя. В результате ДТП пострадали 13 человек.