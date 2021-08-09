Осло, 9 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. 6 августа правительство Норвегии ужесточило порядок международного сообщения с отдельными ленами Швеции. В этой связи центральные власти Норвегии направляют большее количество полицейских для дежурства на пограничных пунктах на фоне ожидающего массового возвращения посетивших Швецию норвежцев. Об этом написала норвежская газета VG.

Граница

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Норвежское правительство изменило правила въезда в страну для тех, кто проживает или побывал, например, в Вермланде, Вестра-Гёталанде и Остергётланде. Теперь по прибытии в Норвегию въехавшие лица должны будут пройти 10-дневный карантин.

Новые правила вступают в силу сегодня, 9 августа. Ожидается, что решение властей Норвегии может привести к длинным очередям из туристов, которые попытаются избежать требования по соблюдению карантина.

Напомним, что в прошлом году на охрану границы впервые с окончания Второй мировой войны были отправлены шведские военнослужащие.