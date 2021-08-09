Лондон, 9 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Возрожденный производитель кузовов Radford представил в Британии рестомод (смесь реставрации и модификации) двухместного купе Type 62−2. Об этом сообщается на сайте Autocar.

Autocar Рестомод Type 62-2

Автомобиль, получивший название Type 62−2, был разработан американской компанией Radford, основанной в 1948 году.

Компанию Radford возглавляют бывший чемпион мира «Формулы-1» Дженсон Баттон, дизайнер Марк Стаббс и телеведущий Муравей Анстед.

Для продажи будут доступны две комплектации модели: Classic и Gold Leaf. Обе версии будут приводиться в движение 3,5-литровым двигателем V6 с наддувом от Toyota. Мотор агрегатируется с механической коробкой передач либо с семиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением.

Базовый Classic Type 62−2 выдаёт 430 л. с., а мощность версии Gold Leaf составит 500 л. с.

Ранее американская компания Vigilante провела премьеру рестомода, созданного на базе внедорожника Jeep Grand Wagoneer образца второй половины прошлого века. Под капотом автомобиля «трудится» двигатель HEMI. Для покупателей будут доступны версии модели производительностью от 485 до 1000 л. с.

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