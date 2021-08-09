Стокгольм, 9 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Этим летом дела в отелях и музеях Стокгольма пошли значительно лучше, чем в прошлом году. Данные Стокгольмской торговой палаты показывают, что заполняемость отелей в столице удвоилась — с 22% в июле 2020 года до 43% в этом году. Об этом 8 августа сообщила газета Dagens Nyheter.

Стокгольм. Швеция

«Показатели за июль хорошие, но вокруг осени еще много неопределенности. Летом отели ощутили улучшение благодаря тому, что многие шведы остались отдыхать в Швеции», — заявил газете главный экономист Стокгольмской торговой палаты Стефан Вестерберг.

В главном музее Швеции, Национальном музее, также отмечают, что проблем с посетителями этим летом у них не было. В период с 26 по 30 неделю текущего года (28 июня — 1 августа) культурный объект посетили 28 100 человек по сравнению с 14 600 за тот же период прошлого года.