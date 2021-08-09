Сестрорецк, Санкт-Петербург, 9 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. После частичного обрушения объекта культурного наследия федерального значения «Дача Кривдиной» в городе Сестрорецк в Курортного района Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело. Об этом 9 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Kgiop.gov.spb.ru Объект культурного наследия федерального значения «Дача Кривдиной» в г. Сестрорецк

Напомним в июле 2021 года рухнула башня дачи Кривдиной, находящейся в настоящий момент в собственности ООО «Норд отель». Прокуратура Курортного района провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия, которая показала, что обрушение башни памятника истории произошло из-за нарушений требований законодательства в области сохранения и использования объектов культурного наследия.

«Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия)», — рассказали в ведомстве.

Напомним, деревянная дача Валентины Кривдиной была построена по проекту архитектора Морозова в начале XX века. В 2001 году сооружение было отнесено к объектам культурного наследия России федерального значения. До обрушения башни часть дома занимала семья, которая все это время пыталась добиться от собственника ремонта здания или предоставления другого жилья.