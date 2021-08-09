Москва, 9 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили высказался относительно карьеры и личности режиссёра Александра Гордона. Об этом сообщило издание StarHit.

Скриншот с YouTube Александр Гордон

Журналист отметил, что давно знаком с Гордоном, который раньше был более сдержанным в своих передачах, хоть и злоупотреблял алкоголем. «Александру неинтересно вести программу в нормальном состоянии. Ему говорят пить, он и пьет, нужны же цифры, и наплевать на его моральный облик. Он выбрал деньги и уничтожил свою карьеру», — считает Кушанашвили.

Ранее Александр Гордон стал гостем YouTube-шоу «вДудь». В интервью он рассказал о завершении карьеры режиссёра, о личной жизни и объяснил, почему часто оскорбляет гостей шоу «Мужское/Женское».