Екатеринбург, 9 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки трамвайной линии в микрорайон Новокольцовский. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Вереница трамваев

Транспорт проследует от трамвайного кольца на улице Юлиуса Фучика до Новокольцовского.

«Предполагается, что трамвайная ветка к микрорайону дополнит сеть линий наземного метро», — уточнили в мэрии. Такое решение позволит полноценно связать Новокольцовский с другими районами города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге продлят ещё не построенную трамвайную ветку в Академический до микрорайона Широкая речка.