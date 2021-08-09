Хельсинки, 9 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Сегодня, 9 августа, на территории Финляндии начнется иммунизация от COVID-19 среди несовершеннолетних. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Отмечается, что подростки в возрасте от 12 до 15 лет смогут получить одну из применяемых в стране вакцин. Вакцинация проводится, среди прочего, в школах.

Особое внимание уделяется тому факту, что записаться на получение прививки несовершеннолетние могут ладе при запрете на вакцинацию со стороны своих законных опекунов.

«Несовершеннолетний может сам принять решение о вакцинации, при условии, что специалист-медик, который вводит вакцину, оценит, что несовершеннолетний, в зависимости от его или ее возраста и уровня развития, может принять самостоятельное решение о вакцинации», — говорится в пресс-релизе министерства социальных дел Финляндии.