Южно-Сахалинск, 9 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. На одном из пляжей Сахалина ночью на машину рыбака напал медведь. Мужчине пришлось отстреливаться от косолапого хищника.

Jim Bauer Медведь

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На видео, размещённом на странице «Клуб Сахалинских рыбаков» в Instagram, мужчина показал свой пострадавший автомобиль. Автор ролика утверждает, что медведь сломал ветровики, дважды прыгал на крышу, а потом разбил окно и пытался вытащить его за ногу.

«Полностью выбитое окно, ветровик сгрыз, меня за ногу пытался вытащить. Пришлось стрелять ночью прям в рыло», — рассказал автор видео.

После этого по словам мужчины медведь быстро скрылся.

«Медведь не просто большой, медведь громадный», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, домашний кот не подпустил медведя близко к месту, где отдыхали его хозяева. Происшествие случилось в Якутии, предполагает телеграм-канал LIFE SHOT.